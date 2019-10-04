Киев, , 09:04 — REGNUM По итогам 2019 года уровень инфляции может составить 6,3%, заявил глава украинского Нацбанка Яков Смолий, передает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 4 октября.

«У нас есть прогноз по инфляции до конца этого года. Это ориентир в 6,3% по сравнению с предыдущим годом», — сказал он.

Других подробностей относительно этого показателя Смолий не уточнил.

Между тем, в меморандуме о взаимопонимании, который накануне подписали Кабинет министров и НБУ, отмечается, что регулятор планирует достичь цель по уровню инфляции в 5% к концу 2020 г. — началу 2021 г.

Согласно официальной информации, потребительские цены в Украине в августе 2019 года по сравнению с июлем снизились на 0,3%, а в годовом измерении инфляция замедлилась до 8,8%.