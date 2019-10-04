Лондон, , 09:01 — REGNUM После Брексита Европейский союз может трансформировать свою по сути однополярную финансовую модель в многополярную с большим количеством финансовых центров, заявил экономист Ховард Дейвис в статье для издания Project Syndicate.

«После Брексита ЕС может перейти на многополярную финансовую модель, состоящую из различных финансовых центров, маленьких и больших, воспользовавшись своими сравнительными преимуществами», — заявил Дейвис.

По словам экономиста, сделки в евро всё чаще будут происходить в еврозоне, в то время как Лондон, вероятно, останется в обозримом будущем окном ЕС в более широкий мир.

«Пользователям финансовых услуг придётся заплатить определённую цену, поскольку доминирующий единый финансовый центр в большинстве случаев является более эффективным и более дешёвым. Но после Брексита всё изменится, при этом среди оставшихся 27 стран ЕС нет единого мнения относительно возможной единой альтернативы Лондону», — добавил Дейвис.

Напомним, согласно Глобальному индексу финансовых центров, который финансовая консалтинговая компания Z/Yen публикует каждые шесть месяцев на протяжении более 10 лет, Лондон занимает второе место в мире после Нью-Йорка.

После выхода Великобритании из состава ЕС крупнейшие банки и корпорации мира, как британские, так и транснациональные, расположенные на территории Соединённого Королевства, лишатся возможности использовать преимущества свободного передвижения услуг и капиталов в рамках единого внутреннего рынка ЕС, что в совокупности с благоприятными условиями ведения бизнеса в самой Великобритании всегда было аргументом в пользу размещения штаб-квартир крупнейших финансовых учреждений в Лондонском Сити.

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