Пекин, 4 октября 2019, 08:59 — REGNUM Процесс «азиатизации» мира продолжает набирать обороты, заявили сотрудники McKinsey Global Institute Джонатан Войцель и Джонгмин Сеонг в статье для издания Project Syndicate.
По словам Войцеля и Сеонга, если в XIX веке мир был европеизирован, а в XX веке он был американизирован, то в настоящий мир «азиатизируется» — и гораздо быстрее, чем многие думают.
Напомним, в странах Азии проживает более половины населения мира. Данный регион в течение одного поколения поднялся с низкого уровня доходов до среднего уровня. Ожидается, что к 2040 году на долю данного региона может прийтись более 50% мирового ВВП и почти 40% мирового уровня потребления.
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