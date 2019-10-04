Пекин, , 08:59 — REGNUM Процесс «азиатизации» мира продолжает набирать обороты, заявили сотрудники McKinsey Global Institute Джонатан Войцель и Джонгмин Сеонг в статье для издания Project Syndicate.

«В течение многих лет наблюдатели, затаив дыхание, обсуждали будущий потенциал Азии. Будущее уже наступило. Мы вступили в «азиатский век», как выразился специалист по международным отношениям из Индии Параг Ханна. Нет пути назад», — заявили эксперты.

По словам Войцеля и Сеонга, если в XIX веке мир был европеизирован, а в XX веке он был американизирован, то в настоящий мир «азиатизируется» — и гораздо быстрее, чем многие думают.

«На самом деле существует по крайней мере четыре «Азии», которые находятся на разных этапах экономического развития. Всё это играет уникальную роль в глобальном подъёме региона… Различия между четырьмя «Азиями» дополняют друг друга, а интеграция превращается в мощную движущую силу прогресса», — добавили эксперты.

Напомним, в странах Азии проживает более половины населения мира. Данный регион в течение одного поколения поднялся с низкого уровня доходов до среднего уровня. Ожидается, что к 2040 году на долю данного региона может прийтись более 50% мирового ВВП и почти 40% мирового уровня потребления.

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