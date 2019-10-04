Сеул, , 08:45 — REGNUM Из-за продолжающегося бойкота товаров из Японии продажи японских автомобилей на рынке Южной Кореи сократились на 60%. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей Ассоциации импортеров и дистрибьютеров импортных автомобилей Южной Кореи (KAIDA).

Согласно опубликованным данным, в сентябре текущего года в стране было зарегистрировано 1103 японских автомобиля, что на 59,8% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Известно, что в июле в Южной Корее было зарегистрировано 2674 японских автомобиля, однако в августе данный показатель сократился до 1398 автомобилей.

В частности, в сентябре продажи Lexus сократились на 22,2%, Toyota — на 61,9%, Honda — на 82,2%, Nissan — на 87,2%.

Отметим, что в прошлом месяце доля японских автомобилей на рынке Южной Кореи сократилась до 5,5%.

В сентябре общий объем продаж импортных автомобилей составил 28 657 единиц, что на 6,1% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.