Новосибирск, , 08:39 — REGNUM Главное контрольное управление Новосибирской области «Центр регионального развития» и Coway International TechTrans Co., Ltd (Китай) заключили соглашение о сотрудничестве в сфере трансфера технологий и инвестиций.

На сайте центра регионального развития говорится, что стороны будут «всесторонне повышать конкурентоспособность промышленности двусторонних предприятий в областях новой энергетики, энергосбережении и биохимии, стимулировать экономическое развитие и социальный прогресс, а также способствовать развитию двухсторонних инновационных кластеров».

Отметим, что ГКУ Новосибирской области «Центр регионального развития» создано постановлением администрации региона от 19 мая 2008 года — для формирования образа области как конкурентоспособного бренда.