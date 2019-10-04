Екатеринбург, , 09:07 — REGNUM На Урале компания «Атомстройкомплекс» составила акт о безучётном потреблении энергии жителем квартала «Европейская деревня» в д. Коптяки на сумму более трёх миллионов рублей. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Свердловского областного суда, на основании документа компания обратилась в суд с иском о взыскании задолженности.

Сотрудники компании установили, что электрический провод к дому гражданина был протянут от трансформаторной подстанции, которую обслуживает «Атомстройкомплекс». Более того, компания по договору является потребителем электроэнергии у ОАО «ЭнергосбыТ Плюс», а в дальнейшем продаёт её частным потребителям.

Однако суд отказал в удовлетворении исковых требований. В ходе разбирательств было установлено, что кампания не устанавливала тариф за потребление энергии, а также отсутствовали приборы учёта потребления. В итоге истцу не удалось доказать обоснованность своих претензий.

Отметим, что компания обжаловала решение первой инстанции, но и коллегия судей Свердловского областного суда оставила постановление Серовского районного суда без изменений.