Белгород, , 08:20 — REGNUM Усиленное развитие агропромышленного и перерабатывающего комплекса Белгородской области требует сопоставимого увеличения экспортного потенциала региона, заявил губернатор Евгений Савченко на заседании регионального совета по инновационно-технологическому развитию. Об этом сообщила пресс-служба Белгородского государственного национального исследовательского университета.

«Какой наш экспортный потенциал? Начать надо с десятой части производимой продукции, а потом приближаться к 20−30%. В перспективе надо рассматривать два, два с половиной, до трех миллиардов долларов. Вот задача на ближайшие 5−7 лет», — сказал глава региона.

Заседание совета прошло в рамках форума «Экспорт продукции АПК. Региональная повестка» на площадке НИУ «БелГУ». Участники встречи отметили, что объединить усилия сельхозпроизводителей позволит созданный на Белгородчине научно-образовательный центр «Инновационные решения в АПК». По мнению Савченко, успешная реализация программы деятельности этого центра позволит увеличить объем валового регионального продукта на 20%.

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