Екатеринбург, , 08:21 — REGNUM В Свердловской области создают сайт для самопроверок, которым смогут воспользоваться бизнесмены региона. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в областном департаменте информполитики.

На сайте будет размещена информация, которую предприниматели смогут использовать для самоконтроля и подготовки своего бизнеса к проверкам со стороны соответствующих органов. В случае выявления недочётов на сайте будут даны рекомендации, чтобы устранить недостатки без прямого взаимодействия с надзорными органами.

Проект курирует региональное министерство экономики и территориального развития. Сайт планирует сделать в 2020 году.

Напомним, ранее в Свердловской области анонсировали, что бизнесмены из моногородов смогут получить беспроцентные кредиты на сумму до 250 млн рублей. Если же предпринимателю понадобится ещё большая сумма, то в этом случае будет действовать льготная годовая ставка в размере 5%.

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