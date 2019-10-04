Сеул, , 08:12 — REGNUM В сентябре 2019 года валютные резервы Южной Кореи увеличились на $1,8 млрд. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Банка Кореи.

Согласно опубликованным данным, по состоянию на сентябрь текущего года валютные резервы страны составили $403,32 млрд, что на $1,84 млрд больше, чем месяц назад.

Как отмечают специалисты, увеличение валютных резервов связано с ростом доходов от управления валютными активами.

Известно, что ценные бумаги увеличились на $3,52 млрд, до $374,5 млрд, а депозиты, напротив, сократились на $1,64 млрд, до $18,02 млрд.

По состоянию на конец месяца Южная Корея занимает 9-е место в мире по валютным резервам, после Тайваня ($468,2 млрд), Гонконга ($432,8 млрд) и Индии ($428,3 млрд). Первое место занял Китай с показателем $3,17 трлн.