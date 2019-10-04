Москва, , 08:07 — REGNUM Торги на Мосбирже открылись 3 октября снижением по рублевым парам. Укреплению рубля способствовало утреннее повышение цен на нефть марки Brent, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Рубли Дарья Антонова © ИА REGNUM

Рубль уходил в минусовую зону по отношению к иностранным валютам на американской сессии вслед за нефтяными котировками после публикации слабого сервисного индекса ISM. Индекс сектора услуг от Института управления поставками упал до 52,6 в сентябре с 56,4 в предыдущем месяце.

Значение индекса является минимальным за последние три года. На фоне замедления темпов экономического роста в США нефть подешевела до 56,13. К закрытию дня нефть вышла в плюс, а вместе с ней и рубль.

Торги по рублевым парам 3 октября закрылись разнонаправленно. Пара доллар/рубль снизилась на 0,10%, до 65,12 руб., евро/рубль — на 0,03%, до 71,40 руб. Пара фунт/рубль повысилась на 0,11%, до 80,36 руб.

Сегодня, 4 октября, на торгах в Азии нефть подорожала на 0,51%. Цена продолжает восстановление после шестнадцатидневного падения с $69,64. Позитивный настрой на нефтяном рынке положительно скажется на рубле во время открытия Мосбиржи. Есть основания полагать, что пара доллар/рубль вернется под отметку 65 руб.

Сегодня в центре внимания участников рынка находится отчет по рынку труда в США, который выйдет в 15:30 мск. Рынок заложил в цены плохой показатель, поэтому перед выходными днями доллар может укрепиться, рубль ослабиться. Стоит посмотреть, как на данные отреагирует нефть. Если не упадет, то по рублю ожидается укрепление до 64,60 к 8 октября.

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