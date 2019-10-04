Дзержинск, Нижегородская область, , 08:08 — REGNUM Дзержинский завод «Кристалл» из Нижегородской области, где в июне 2019 года произошло несколько взрывов, осуществил закупку у единственного поставщика. В задачи последнего входит очистка территории от взрывоопасных предметов и демонтаж зданий, что пострадали во время ЧП. Со дня инцидента до объявления тендера прошло четыре месяца, за которые прокуратура успела обратиться в суд, потребовав устранить последствия взрывов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

АО «ГосНИИ «Кристалл» заключил договор на сумму 58 683 561,6 рубля на очистку территории в пределах внутренних границ обваловок от взрывоопасных материалов и предметов, а также демонтаж зданий, задействованных в ходе ликвидации последствий техногенной аварии, произошедшей 1 июня 2019 года. Договор подряда заключён с ООО «Альфа Экспедишн Демайнинг».

Подрядчик должен в течение 60 дней с момента заключения контракта вывезти и уничтожить 80 авиабомб, 12 260 кг извлечённого взрывчатого материала, произвести «разбор вручную завалов зданий 19Л/2, 45Л, и 56Л с извлечением остатков взрывчатых материалов», «демонтаж до фундамента зданий 19Л/2, 45Л, 56Л, 19Л/3, 22Л, 28Л/1, 25Л, 674, 674/1, 64Л, 674Л/3, 674/5, 674/6, ТП-4Л, 57Л с последующим вывозом и утилизацией строительного мусора», а также проверить здания «на отсутствие остатков взрывчатых материалов».

Компания-подрядчик создана в Москве в сентябре 2003 года, основной вид деятельности — инженерные изыскания в строительстве, владельцы — Михаил Головатов и Эдуард Круглов. Уставный капитал — 1,51 млн рублей.

Напомним, 1 июня 2019 года на заводе произошло несколько взрывов, которые привели к пожару на площади 800 кв. м. Взрывной волной перебило стёкла в нескольких сотнях зданий, в том числе школах и детсадах, а более 100 дзержинцев обратились за медпомощью. По факту взрыва было возбуждено уголовное дело «Нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов». После ЧП было принято решение перепрофилировать АО в научный центр. Через три месяца после ЧП прокурор обратился в суд по результатам проверки, установившей, что последствия в виде неразорвавшихся авиабомб до сих пор не обезврежены.

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