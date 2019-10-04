Челябинск, , 08:03 — REGNUM В Челябинской области муниципалитеты имеют возможность снижать ставки аренды для размещения на участках земли автозаправок, работающих на природном газе. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

Областной закон был принят в конце сентября. В нём и прописана такая норма.

Кроме того, как отмечает губернатор Алексей Текслер, власти стимулируют и перевод транспорта на газ. Для тех организаций, у которых грузовики и автобусы работают на газовом топливе, предусмотрена скидка по транспортному налогу в 50%.

Как сообщало ИА REGNUM, к 2024 году в Челябинской области может быть создано порядка 68 АЗС, действующих на природном газе. Сейчас их 14.

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