Челябинск, , 07:52 — REGNUM В Челябинской области к 2024 году планируется резко увеличить количество автозаправок, которые работают на природном газе. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

Сейчас в регионе действует 14 таких АЗС. Планы к 2024-му — увеличить их число до 58, то есть более чем в четыре раза. И это речь только о компримированном природном газе. Также предстоит создать до десяти АЗС на сжиженном газе.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Челябинска и области заявляют о намерениях перевести общественный транспорт на газомоторное топливо. Столица Южного Урала ранее из средств облбюджета закупила 66 автобусов на газомоторном топливе. На 2020 год предстоит приобрести ещё несколько таких транспортных единиц. Для этого губернатор Алексей Текслер ждёт федеральной помощи — речь о более чем 3 млрд рублей.