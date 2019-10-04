Саров, Нижегородская область, , 07:50 — REGNUM Крупнейший в России научно-исследовательский институт в своей сфере — Российский федеральный ядерный центр — Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) заключил со Сбербанком договор на открытие возобновляемой кредитной линии на сумму 4,5 млрд рублей. Сведения о сделке обнародованы на сайте госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

ФГУП выступает заёмщиком, а кредитную линию банк-кредитор обязуется открыть до 30 декабря 2019 года. Эта же дата является сроком погашения кредита. Целевое назначение кредита не сообщается.

Напомним, ядерный центр в Сарове за последние полгода трижды попал в медиаповестку региона со скандальным оттенком. Так, в мае 2019 года госучреждение объявило тендер на закупку икон на сумму более 2,3 млн рублей. В тот же месяц центр закупил дорогостоящий автомобиль бизнес-класса — лимузин стоимостью 7,832 млн рублей. А в сентябре фигурантом скандала стал сотрудник ФГУП. Ему назначили 450 тыс. рублей штрафа за попытку майнинга криптовалюты на оборудовании ядерного центра.