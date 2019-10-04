Москва, , 07:34 — REGNUM Госкорпорация «Росатом» построит первый в России испытательный стенд для оборудования крупнотоннажных заводов по сжижению природного газа. Об этом в кулуарах Российской энергетической недели сообщил глава госкорпорации Алексей Лихачёв. Росатом победил в конкурсе Минпромторга, в котором участвовали и другие госкорпорации. Инициатором проекта стал НОВАТЭК.

«Наличие собственного испытательного комплекса жизненно необходимо, если мы хотим развивать отечественные СПГ-проекты, — отметил член комитета Государственной думы РФ по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Денис Москвин. — . На текущий для момент в мире есть только два стенда для испытаний оборудования крупнотоннажного СПГ и все они находятся в США. Вряд ли наши американские партнеры заинтересованы в том, чтобы российская промышленность быстро освоила производство оборудования для СПГ. И логично, что Росатом выиграл этот конкурс. С одной стороны сегодня это одна из самых эффективных госкомпаний — достаточно посмотреть на постоянный рост ее выручки и портфеля заказов, в том числе экспортных. С другой — дочка Росатома Атомэнергомаш уже активно производит насосы и теплообменники для СПГ, поэтому корпорация заинтересована в скорейшем появлении такого испытательного комплекса. Также ранее предприятием Росатома уже был запущен стенд для оборудования среднетоннажного СПГ. В совокупности с оптимальными экономическими параметрами, это, наверное, и сыграло решающую роль».

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