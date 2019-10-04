Ульяновск, , 07:26 — REGNUM Ульяновская область получит федеральные средства на завершение строительства проблемных многоквартирных домов. Достигнута договорённость о выделении 1,4 млрд рублей, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

Проблемы участников долевого строительства, пострадавших от недобросовестных застройщиков, были подняты на встрече приволжского полпреда Игоря Комарова с губернатором Ульяновской области Сергеем Морозовым. Глава региона сообщил, что накануне встречался в Москве с вице-премьером российского правительства Виталием Мутко, в ходе которой достигнута договоренность о выделении региону на завершение строительства 1,4 млрд рублей. По словам Морозова, это позволит «закрыть более 70% из списка объектов, но на решение проблемы в полном объеме нам необходимо 2,5 млрд» рублей.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в 2018 году в Ульяновской области было подписано распоряжение о создании фонда содействия участникам долевого строительства, главная задача которого — защита прав дольщиков и предоставление социальной поддержки тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации. На 2019 год региональными властями было предусмотрено выделено 150 млн рублей на оказание дольщикам.

Ранее в регионе одобрили корректировку закон о мерах по завершению строительства проблемных объектов. Инвесторам, которые достроили долгострои, будут предоставлять в качестве компенсации участки не только под жилищную, но и коммерческую недвижимость.

Подробнее: За достройку долгостроев ульяновским инвесторам дадут землю под коммерцию

Читайте ранее в этом сюжете: Ульяновские власти направят на развитие строительства 1,7 млрд рублей