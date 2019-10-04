Челябинск, , 07:11 — REGNUM В арбитраже Челябинской области государственная корпорация «Росатом» пытается привлечь к административной ответственности АО «Государственный ракетный центр имени академика В. П. Макеева». Заседание суда назначено на 15 октября 2019 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иск был подан 21 августа 2019 года, но слушания откладывались. 1 октября заседание отложили в связи с ненадлежащим оформлением полномочий представителя ракетного центра.

«Корпорация по атомной энергии «Росатом» обратилась в Арбитражный суд Челябинской области с заявлением о привлечении АО «Государственный ракетный центр имени академика В. П. Макеева» к административной ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 14.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях», — отмечается в материалах дела.

Статья, упомянутая в иске, касается «предпринимательской деятельности без специального разрешения (лицензии)», если таковая обязательна. Среди санкций для организаций по ней — штраф от 40 до 50 тыс. рублей с конфискацией продукции, орудий труда, сырья или без неё.

Напомним, также в суде по интеллектуальным правам имеется не до конца рассмотренный иск Росатома к тверской компании и фирме из Чехии. Госкорпорация требует признать за Россией право на три разработки, связанные с атомной энергетикой. Иск пока оставлен без движения.

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