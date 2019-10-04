Чита, , 06:59 — REGNUM Жителей Забайкальского края, решивших воспользоваться программой «Дальневосточный гектар» для строительства жилья, проинформировали о возможности взять «Дальневосточную ипотеку». Подробности сообщает пресс-служба забайкальского губернатора.

«Ипотекой смогут воспользоваться молодые семьи (не старше 35 лет включительно) и получатели земли по программе «Дальневосточный гектар». Она будет предоставляться во всех субъектах Дальневосточного федерального округа. Срок выплат по ипотеке составит до 20 лет при размере кредитования до шести миллионов включительно. Выдавать ипотечные кредиты по льготной ставке будут на протяжении пяти лет», — поясняют чиновники.

По оценке генерального директора Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке Сергея Ховрата, более 5600 человек воспользуются ипотекой для строительства дома на гектаре.

Как уже сообщало ИА REGNUM, с осени 2018 года Забайкальский край является частью Дальневосточного федерального округа и вот уже год на жителей данного региона распространяют все льготы и преференции, полагающиеся дальневосточникам. Правила предоставления льготной «Дальневосточной ипотеки» по рекордно низкой ставке 2% годовых были разработаны после заявления российского президента Владимира Путина на Восточном экономическом форуме-2019.

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