Нижний Новгород, , 06:52 — REGNUM В Международном таможенном форуме, который пройдёт 24−25 октября, примут участие представители организаций внешнеэкономической деятельности из пяти регионов Приволжского федерального округа. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Приволжского таможенного управления.

В настоящее время из Поволжья зарегистрированы 11 организаций, который заявили о своём участии в форуме. Это организации внешнеэкономической деятельности из Пермского края, Татарии, Башкирии, Нижегородской и Самарской областей. Международный таможенный форум состоится 24−25 октября в Москве в Центре международной торговли.

В рамках форума пройдут более 50 мероприятий, в том числе пленарные заседания, тематические сессии, круглые столы и мастер-классы. Они будут посвящены вопросам развития сферы внешнеэкономической деятельности и таможенного администрирования. В частности, будут обсуждены вопросы создания сети электронных таможен, инициатив в сфере внешнеэкономической деятельности и таможенного администрирования, будут подняты вопросы трансформации таможенного законодательства и взаимодействия центров электронного декларирования с таможенными постами фактического контроля.

Отметим, международный таможенный форум — это новый формат выставки «Таможенная служба», которая проводилась с 1999 года. В прошлом году его посетили свыше 2000 участников, включая более 110 представителей иностранных делегаций из 27 стран.