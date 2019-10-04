Чита, , 06:42 — REGNUM Представители нового правительства Забайкалья провели знаковое мероприятие, встретившись с представителями краевой федерации профсоюзов и призвав их «стать одной командой». Подробности сегодня, 4сентября, сообщает пресс-служба забайкальского губернатора.

Власти и профсоюзы региона обсудили актуальные для жителей Забайкалья вопросы Правительство Забайкальского края

Напомним, осенью 2018 года Забайкалье вошло в состав Дальневосточного федерального округа и с этого времени на его жителей стали распространять все льготы и преференции, полагающиеся дальневосточникам. В рамках новой экономической политики краевые власти разработали план социального развития центров экономического роста и на сегодняшний день в эти центры включены все муниципалитеты, а также выделен первый транш в размере 10 миллиардов рублей на их развитие.

На встрече с Забайкальской краевой федерацией профсоюзов Правительство Забайкальского края

По признанию исполняющего обязанности председателя правительства Забайкальского края Марата Мирхайдарова, сегодня в крае строятся дороги, ремонтируются социальные объекты, проектируются новые больницы, школы, создаются новые рабочие места, но в крае ещё много нерешенных проблем, которые копились в регионе десятилетиями.

«Но мы должны работать одной командой, от этого зависит будущее Забайкальского края», — сказал он.

Еще одной темой рабочей встречи стало обсуждение районного коэффициента.

Напомним, уровень заработных плат в территориальных подразделениях федеральных органов власти стал одной из тем, обсуждавшихся 29 августа 2019 года на встрече президента России Владимира Путина и тогда ещё врио губернатора Забайкальского края Александра Осипова.

«При очень суровом климате, бесснежных зимах, летом жара, зимой — якутские морозы, самый «горимый» регион (Забайкалье, прим. ИА REGNUM). В общем, суровые условия, много ограничений, а коэффициент всего 1,2», — подчеркнул тогда Александр Осипов.

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