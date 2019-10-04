Пекин, , 06:08 — REGNUM Общий объем перевалки китайских портах вырос и в августе, и за первые восемь месяцев 2019 года, сообщает 4 октября агентство Синьхуа.

Порты Китая перевалили в августе 1,199 млрд тонн грузов, что на 6,4% больше в годовом исчислении, из которых 379 млн тонн пришлись на иностранные грузы, сообщили в Национальной комиссии по развитию и реформе КНР.

С января по август в общей сложности было перевалено на 5,1% больше грузов чем за аналогичный период годом ранее, достигнув отметки 9,096 млрд тонн. Иностранные грузы достигли 2,861 млрд тонн среди общего числа переваленных, что на 3,7% больше в годовом исчислении.

Контейнерная перевалка составила 172,39 млн штук в эквиваленте 20-футовых контейнеров за первые восемь месяцев года, что на 5% выше в годовом исчислении.