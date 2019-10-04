Владивосток, , 05:40 — REGNUM Для реализации планов по социальному развитию центров экономического роста в Приморье федеральный бюджет перечислит региону 12,9 млрд рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В рамках рабочей поездки в Приморье полпред президента в ДФО Юрий Трутнев провёл совещание по развитию центров экономического роста региона, где он рассказал об основных плановых мероприятиях.

Так, на строительство социальной инфраструктуры в Приморье на три года будет выделено 12,9 млрд рублей из федерального бюджета, на которые планируется закупить оборудование для 35 медучреждений, построить больницы в городах Артёме и Большом Камне, два детских сада во Владивостоке.

Также будут построены четыре спортивных комплекса, школа, четыре девятиэтажных дома в Большом Камне на 750 квартир. Часть средств будет направлена на ремонт дорог во Владивостоке и строительство трассы «Артем — Находка — порт Восточный».

«Часть работ уже проведена. В прошлом году завершена установка восьми фельдшерско-акушерских пунктов. Ряд задач необходимо решить в 2019 году», — отметил Юрий Трутнев.

Как сообщало ИА REGNUM, во время осмотра дорог Владивостока Юрий Трутнев отчитал главу города за безответственный подход к выбору подрядчика.