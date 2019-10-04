Южно-Сахалинск, , 05:13 — REGNUM Строительство моста на Сахалин заложено в инвестиционную программу РЖД на 2020−2022 годы. Для реализации грандиозного проекта, компания намерена выпустить вечные облигации, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Доходность бессрочных облигаций предполагается на уровне 250 млрд рублей. А железнодорожная линия Селихин — Ныш с переходом пролива Невельского после ввода в эксплуатацию окупит себя через 20 лет.

При этом в РЖД ещё не принято решение о выпуске облигаций под строительство моста на Сахалин. Как пишет РБК, источник близкий к РЖД заявил, что в 2020—2022 году реализация такого проекта не планируется.

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Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин поручил правительству проработать вопрос строительства моста Сахалин — материк. Одновременно обсуждается вопрос строительства моста Сахалин — японский остров Хоккайдо. У обоих проектов есть как сторонники, так и противники.

В числе противников строительства моста материк — Сахалин жители Якутии. Строительство жизненно важного моста через реку Лена откладывалось уже несколько раз. Теперь якутяне считают, что их мост никогда не будет построен: строительство моста на Сахалине, только по предварительным оценкам, обойдется в 3,5 раза дороже, чем Крымского.

Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики уже представило проект строительства мостов на Сахалин и северный японский остров Хоккайдо. Проекты включены в Национальную программу по развитию Дальнего Востока до 2025 года с перспективой до 2035 года.