Пекин, , 04:50 — REGNUM Производство стали в Китае выросло на 9,3% в августе 2019 года в годовом исчислении, что на 5% быстрее, чем в июле, сообщает 4 октября агентство Синьхуа.

Производство стали достигло отметки 87,25 млн тонн в августе, обеспечив общий выход за первые восемь месяцев 2019 года до 664,87 млн тонн. Это на 9,1% больше, чем за аналогичный период 2018 года, отметили в Национальном бюро статистики КНР.

Китай является крупнейшим мировым производителем стали. В 2018 году было произведено 928,26 млн тонн, что на 6,6% больше, чем годом ранее. В августе Китай увеличил производство стали на 7,1% до 71,17 млн тонн. За прошедший месяц производство прокатной стали взлетело на 9,8% в годовом исчислении до 106,39 млн тонн.