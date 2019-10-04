Пекин, , 04:37 — REGNUM В Китае продолжился рост торгового дефицита в фермерском производстве за первые восемь месяцев 2019 года, сообщает 3 октября агентство Синьхуа.

Дефицит торговли сельскохозяйственной продукцией в Китае увеличился на 14% в годовом исчислении до $48,42 млрд с января по август 2019 года, сообщили в Министерстве сельского хозяйства КНР.

Импорт достиг $98,15 млрд, что на 4,5% больше в годовом исчислении, в то время как экспорт достиг $49,73 млрд, что на 2,7% ниже против аналогичного период. Общее фермерское производство выросло на 1,9% в годовом исчислении до $147,88 млрд за указанный период, сообщили в министерстве.