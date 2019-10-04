Благовещенск, , 04:40 — REGNUM На обработанных 37 тыс. гектарах соевых полей собран урожай в более чем 50 тыс. тонн, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Всего аграриям Приамурья предстоит собрать урожай с площади 657 тысяч гектаров.

Ранее ООО «Амурагрокомплекс» и компания COFCO Group на полях Восточного экономического форума, который прошёл во Владивостоке в сентябре 2019 года, подписали соглашение о сотрудничестве и поставках на сумму более 12 млн долларов. Благодаря этому более 30 тысяч тонн сои урожая этого года будет поставлено в Китай.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за санкционной войны между США и Китаем, Приамурские аграрии получают большую выгоду — заключая контракты на поставку сои в Китай.