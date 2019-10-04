Пекин, , 04:29 — REGNUM Китай выделил шесть регионов провинциального уровня в качестве пилотных зон по сокращению стоимость и увеличению эффективности логистики в рамках поиска оптимальных мер по ускорению роста в указанном секторе, сообщает 3 октября агентство Синьхуа.

Провинции Шаньси, Цзянсу, Чжэцзян, Хэнань и Сычуань, а также город центрального подчинения Чунцин примут реформаторские решения, основанные на местной специфике с сентября 2019 по август 2021 года.

Китай имеет крупнейший в мире рынок логистики суммарным объемом 283,1 трлн юаней (около $39,61 трлн) на 2018 год. Отношение общих логистических расходов к ВВП составило 14,8% на конец прошедшего года.

Общий объем логистики в Китае с января по август 2019 года вырос на 5,8% относительно аналогичного периода 2018 года до 188,6 трлн юаней, сообщили в Китайской федерации логистики и закупок. За первые восемь месяцев 2019 года общие затраты на логистику составили 8,9 трлн юаней, что на 7,8% выше в годовом исчислении.