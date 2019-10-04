Пномпень, , 04:15 — REGNUM Камбоджа экспортировала 157 739 тонн шлифованного риса в Китай за первые девять месяцев 2019 года, что на 44% больше, чем за аналогичный период годом ранее, сообщает 3 октября агентство Синьхуа.

Китай продолжает оставаться крупнейшим покупателем камбоджийского риса в период с января по сентябрь текущего года, говорится в докладе камбоджийского Секретариата услуг одного окна для экспорта риса.

Экспорт в Китай составил 39,6% от общего экспорта риса в стране, говорится в докладе. В то же самое время Камбоджа отгрузила 135 475 тонн риса на рынок Евросоюза, что на 30% меньше в годовом исчислении. При этом доля рынка ЕС в экспорте камбоджийского риса сократилась до 34% с 49,7%.

Сокращение экспорта в Евросоюз связано с недавними налогами, введенными ЕС на импорт камбоджийского импорта в целях обуздать стремительный рост камбоджийского импорта и защитить европейских производителей.

Согласно докладу, Камбоджа экспортировала в общей сложности 398 586 тонн риса в 53 страны и региона мира за первые девять месяцев 2019 года, что на 2,3% выше в годовом исчислении.