Владивосток, , 03:23 — REGNUM Арендаторы сгоревшего во Владивостоке торгового центра «Максим» могут получить отсрочку платежей по кредитам, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Руководитель аппарата Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Приморье Елена Ромашко предложила банкам рассмотреть вопрос о предоставлении отсрочек по кредитам тем предпринимателям, чей товар сгорел в торговом центре.

В ответ представители Сбербанка, ВТБ и АТБ заявили о готовности рассмотреть это предложение.

Как сообщало ИА REGNUM, в пожаре в торговом центре «Максим» пострадали имущество 160 предпринимателей, которые арендовали там помещения и хранили товар.