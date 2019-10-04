Урумчи, Китай, , 03:02 — REGNUM Таримское нефтяное отделение крупнейшего китайского добытчика нефти и газа компании PetroChina сообщило о разведке в Таримском бассейне огромного газового месторождения оценочными запасами около 115,3 млрд кубометров, сообщает 3 октября агентство Синьхуа.

Заместитель генерального директора компании Тянь Цзюнь заявил, что был проведено успешное испытание скважины на газовом месторождении при дневной добыче 418,2 тыс. кубометров природного газа и 115,16 кубометров газового конденсата.

Как отмечается, газовое месторождение имеет запасы природного газа в объеме 115,3 млрд кубометров и 21,66 млн тонн газового конденсата. По словам Тяня, ожидается начать добычу уже в ноябре.

Напомним, что Таримское газовое месторождение поставляет природный газ более чем в 15 регионов Китая уровня провинций на севере и востоке страны через газопровод «Запад-Восток».

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