Пекин, , 01:52 — REGNUM Китайский гигант платежных карт China UnionPay распространил работу своих сервисов на 176 стран и регионов мира, сообщает 3 октября агентство Синьхуа.

Торговцы в таких странах как Босния и Герцеговина, а также Чили впервые начали принимать карты UnionPay к оплате, сообщили в компании. Услугами шанхайского провайдера финансовых услуг сейчас уже пользуются более 28 млн предпринимателей по всему миру, уже выпущено более 120 млн карт в 57 иностранных государствах и регионах, включая Бахрейн и Мадагаскар.

UnionPay в настоящее время набирает все большую популярность по всему миру, сообщили в компании, отметив, что объем транзакций увеличился почти на 40% за первую половину 2019 года в годовом исчислении.

«Стремительный рост использования карт и популярности UnionPay в качестве метода оплаты тесно связаны с политикой открытости и увеличением спроса на трансграничные транзакции», — говорится в заявлении китайской компаниии.

Отметим, что UnionPay как платежная система Китая была учреждена в 2002 году Госсоветом КНР и Народным банком Китая. В настоящее время мобильным приложением Unionpay пользуются более 200 млн зарегистрированных пользователей.