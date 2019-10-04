Казань, , 01:10 — REGNUM Холдинг «Вертолеты России» (входит в Госкорпорацию Ростех) передал ГТЛК (Государственная транспортная лизинговая компания) два вертолета «Ансат» с медицинскими модулями производства Казанского авиационного завода. Об этом сообщает минпромторг Татарии.

Вертолеты предназначены для развития санитарной авиации в регионах. Они будут эксплуатироваться ООО «Авиакомпания «СКОЛ», которая работает в регионах Восточной и Западной Сибири.

Машины поставляются в рамках реализации приоритетного проекта «Обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах Российской Федерации», отметили в министерстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в России продолжается возрождение санитарной авиации. В 2016 году вертолёты начали летать в 34 труднодоступных регионах. По словам главы Минздрава РФ Вероники Скворцовой, В 2019 году санитарная авиация действует уже в 49 субъектах РФ, а к 2021 году полеты будут осуществляться на всей территории России. В 2018 году за счет средств федерального бюджета было осуществлено 6,7 тыс. вылетов вертолётов санитарной авиации, что позволило спасти 9,2 тыс. жизней. К 2024 году количество вылетов должно быть увеличено вдвое, что потребует от отечественного авиапрома поставки порядка 150 вертолетов.