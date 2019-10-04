Кишинёв, , 00:11 — REGNUM Молдавские власти ищут варианты для обеспечения поставок газа в страну, а после 1 января 2020 года в случае, если Россия и Украина не договорятся по транзиту газа. Об этом заявил 3 октября министр экономики Молдавии Вадим Брынзан, передает ИА REGNUM.

«Если Украина и Россия не достигнут общего знаменателя, мы останемся практически без газа после 1 января 2020 года. В этом случае мы не сможем производить электроэнергию в Кучурганах и не сможем отапливать свои дома», — сказал министр.

Он уточнил, что анализируются несколько решений. Первым была бы закупка 400 млн кубометров газа и его хранение в украинских газохранилищах. «Мы уже обсуждали эту тему в Брюсселе с представителями МВФ и Всемирного банка, чтобы найти экстренное финансирование для покупки этих 400 млн кубометров газа, что обеспечило бы нас примерно на месяц электричеством и теплом», — сказал Брынзан.

Другим решением, по словам министра, может стать покупка в реверсном режиме газа, поставляемого по газопроводу «Турецкий поток».

Газопровод Яссы — Кишинев, который призван объединить молдавскую газотранспортную систему с румынской, по его словам, может быть введен в эксплуатацию до лета 2020 года.