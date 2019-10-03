Казань, , 23:30 — REGNUM Первый участок второй линии казанского метро может открыться уже в 2023 году. Такие данные содержатся в опубликованном постановлении об утверждении проекта планировки и межевания территории первого участка второй линии метро.

Строительство метрополитена Дарья Драй © ИА REGNUM

В настоящее время в Казани строят четыре станции метро: «Улица Юлиуса Фучика», «10-й микрорайон», «100-летие ТАССР» и «Улица Академика Сахарова». Генпланом города предусмотрено строительство 26 станций метрополитена. Согласно постановлению кабинета министров республики, с 2019 по 2024 год на строительство метро в столице Татарии будет выделено 6 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, строительство станций началось в июле текущего года. По словам главы МУП «Казметрострой» Марата Рахимова, изначально работы проводились на собственные средства, финансирование работ не открыто, поскольку по проекту проходит устранение замечаний. По оценкам метростроителей, стоимость работ может превысить 20 млрд рублей без учёта работ по расширению депо, строительству второго инженерного корпуса и закупки новых поездов.

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