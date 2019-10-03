Казань, , 23:13 — REGNUM Для возмещения затрат аграриев, понесенных в 2019 году на мероприятия по раскислению почв, в 2020 году из федерального бюджета будет выделен 1 млрд рублей. Об этом стало известно в рамках видеоконференции с замглавой Минсельхоза России Джамбулатом Хатуовым, сообщили ИА REGNUM в минсельхозе Татарии.

По словам замминистра, известкование почв позволит значительно повысить урожайность и обеспечить выполнение плановых показателей по сбору зерновых.

По предварительной оценке, в результате стоимость дополнительно полученных зерновых единиц после проведения указанных мероприятий на площади 3,4 млн га составит 66 млрд рублей до 2030 года.

Также в рамках конференции был рассмотрен вопрос по обеспечению сельхозпроизводителей необходимой техникой для работ по улучшению качества почв.

Также Хатуов отметил опыт Татарии по раскислению почв.

В республиканском профильном ведомстве напомнили, что из бюджета региона по программе известкования выделено 250 млн рублей. От 20−30% затрат на указанные мероприятия оплачивают сельхозпредприятия, в зависимости от кислотности почв. Программа будет продолжена с участием федеральных средств.