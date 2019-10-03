Гавана, , 22:07 — REGNUM Куба в своём созидании всегда может рассчитывать на Россию, заявил 3 октября в Гаване председатель председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

Российско-кубинские переговоры Government.ru

Об этом Медведев сообщил журналистам по итогам своей встречи с главой республики Куба Мигелем Диас-Канелем.

По его словам, кубинский народ динамично строит современную Кубу.

«Мы здесь видим и обновленное развитие, и динамизм, который присутствует сейчас в развитии, ну и… кубинский народ строит современную Кубу. И хочу прямо сказать, что в этой созидательной работе вы всегда можете рассчитывать на Российскую Федерацию», — сказал Дмитрий Медведев.

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