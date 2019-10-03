Душанбе, , 21:51 — REGNUM В Таджикистане по итогам второго пятнадцатидневного соревнования по сбору хлопка дехкане города Левакант Хатлонской области заняли первое место и получили приз в 15 тыс. сомони (101,3 тыс. рублей в эквиваленте). Второе место досталось хлопкоробам города Бохтара — 10 тыс. сомони (67,5 тыс. руб.), третье место и 5 тыс. сомони (33,8 тыс. руб.) получили дехкане Дангаринского района.

Сборка хлопка Shuhrataxmedov

На торжественном собрании, прошедшем 2 октября в городе Бохтар, глава Хатлонской области Курбон Хакимзода, отметил, что общая площадь посадки хлопка в Леваканте за 2019 год составила 1010 га земли. С них собрано 2313 тонн хлопка-сырца, то есть на 1 гектар земли приходится по 23,9 центнера хлопка.

Хакимзода объявил о начале третьей пятнадцатидневки. Он отметил, что хлопок с полей нужно убрать во время и посоветовал дехканам использовать для этого каждый солнечный день.

Напомним, что ранее председатель района вышел на помощь хлопкоробам и самостоятельно собрал 44 кг хлопка-сырца и пообещал денежное вознаграждение району, собравшему самый большой урожай хлопка.

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