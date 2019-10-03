На заседании парламента Киргизии депутат Тазабек Икрамов предложил помимо повышения заработной платы также начать предоставлять земельный участок или ипотеку под 6% годовых учителям, которые проработали в регионах не менее пяти лет.

Бишкек, , 21:51 — REGNUM Также он выступил с предложением начать выделять таким педагогам денежные ссуды сроком на 10 лет в размере 500 тысяч сомов (469 тысяч рублей).

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Депутат Пархад Тулендыбаев поддержал коллегу, отметив при этом, что предоставление социальных гарантий учителям, будет удерживать высококвалифицированных педагогов от увольнения из государственных школ.

Помимо этого, парламентарий предложил законодательному собранию обсудить вопрос повышения статуса учителей, сославшись на то, что это положительно скажется на качестве образования.

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