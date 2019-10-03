Ашхабад, , 21:33 — REGNUM Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов ознакомился со строительством международного лечебно-эстетического центра в Ашхабаде. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Новое медучреждение будет заниматься оказанием населению высококачественных услуг по устранению врожденных или приобретенных дефектов, аномалий и повреждений.

В администрации туркменского лидера отмечают, что реализация этого проекта «демонстрирует дальнейшее развитие сферы здравоохранения Туркмении» и «является наглядным свидетельством продолжения работ по планомерному развитию узкоспециализированных направлений медицины».