Москва, , 20:48 — REGNUM Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провел встречу с учредителем благотворительного Фонда помощи хосписам «Вера» Нютой Федермессер. Был рассмотрен проект строительства в регионе нового психоневрологического интерната, сообщили ИА REGNUM в областном правительстве.

По словам Федермессер, система психоневрологических интернатов (ПНИ) в России не соответствует современным стандартам помощи. Такие выводы были сделаны в ходе посещения ПНИ по всей стране и общения с пациентами учреждений в рамках проекта ОНФ «Регион заботы». Она предложила отказаться от создания крупного учреждения и разработать несколько проектов, рассчитанных на пребывание меньшего количества пациентов. Это позволило бы создать более комфортные условия пребывания.

По итогам встречи Никитин поручил полностью переработать техническое задание на проект с учетом пожеланий экспертов. Он подчеркнул, что необходимо в первую очередь создать уют и доброжелательную атмосферу, а уже затем планировать количественные характеристики и параметры создаваемых объектов.

Как сообщало ИА REGNUM, Нижегородская область входит в число пилотных по развитию паллиативной помощи. Вопросы развития системы паллиативной помощи обсуждались на встрече с Нютой Федермессер 1 апреля. Она заявила о необходимости оценить потенциал области с точки зрения потребностей в этом виде помощи. После разработки всех этапов развития системы, планируется осуществлять привлечение средств.