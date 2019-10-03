Екатеринбург, , 20:50 — REGNUM Средний екатеринбуржец тратит на покупку алкоголя около 15 тысяч рублей в год. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в свердловском минздраве.

В Областной наркологической больнице (ОНБ) решили провести эксперимент, чтобы узнать, какова упущенная выгода горожан от покупки алкогольных напитков. С этой целью специалисты больницы опросили посетителей крупных ТЦ Екатеринбурга.

Обнаружилось, что если в 2018 году средний горожанин тратил 26 тысяч рублей, то в 2019 году — лишь 15 тысяч рублей в год.

По мнению главврача ОНБ Антона Поддубного, выбор трезвого образа жизни — «одна из ключевых задач, которые стоят перед современным обществом».

Напомним, свердловчане стали меньше пить. В сентябре 2019 года показатель составил 540,9 случаев заболеваемости алкоголизмом на 100 тысяч населения, тогда как в 2018 году он достигал цифры в 590,9 случаев.

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