Бишкек, , 19:44 — REGNUM Энергетические предприятия Киргизии за восемь месяцев 2019 года произвели электроэнергии на сумму свыше 18 млрд 136,6 млн сомов (более 17 млрд рублей), передает «Tazabek» со ссылкой на данные нацстаткома.

Больше всего электричества выработано в Джалал-Абадской области — на 6 млрд 308,4 млн сомов (5,92 млрд рублей), в столице республики — на 4 млрд 284,8 млн сомов (4,02 млрд рублей) и в Чуйской области — на 2 млрд 834,3 млн сомов (2,66 млрд рублей).

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Затем следуют Иссык-Кульская область — более 1 млрд 540,4 млн сомов (1,44 млрд рублей) и город Ош — 1 млрд 179,5 млн сомов (1,1 млрд рублей).

Замыкают список Ошская область — 673,4 млн сомов (632 млн рублей), Нарынская область — более 524,2 млн сомов (492 млн рублей) и Баткенская область — более 430,2 млн сомов (404 млн рублей).

А наименьшая выработка электроэнергии зафиксирована в Таласской области — на сумму 361,3 млн сомов (339 млн рублей).

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