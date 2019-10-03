Тамбов, , 19:39 — REGNUM В рамках Международной Покровской ярмарки, которая пройдет в Тамбове 12−13 октября, свою продукцию представят 1526 производителей, в 2018 году в преддверии мероприятия поступило 1252 заявки на участие. Ожидается приезд гостей из Белоруссии, Узбекистана, Казахстана, Франции, Болгарии, сообщили ИА REGNUM в управлении информационной политики Тамбовской области.

Правительство Тамбовской области

Также планируется участие представителей 49 российских регионов: Алтайского края, Башкирии, Карелии, Дагестана, Санкт-Петербурга, Ивановской, Белгородской, Волгоградской, Калининградской, Московской, Нижегородской, Оренбургской областей и многих других.

Участники девятой международной Покровской ярмарки представят свои промышленные и продовольственные товары, сувенирную продукцию, изделия народных промыслов. Традиционно по торговым и выставочным рядам вместе с представителями зарубежных делегаций пройдет и губернатор Александр Никитин.

По словам губернатора, Покровская ярмарка — самый лучший и самый главный бренд Тамбовской области. Это единственная ярмарка в стране, имеющая собственный товарный знак.

Особенностью ярмарки-2019 станет организация специальной площадки, где свои товары представят фермеры со всей Тамбовской области. Жители и гости региона смогут приобрести мясо, яйца, молочную продукцию, овощи, фрукты, ягоды, мед, саженцы различных плодовых деревьев и кустарников, а также ягодных культур, то есть все, что выращивается и производится на Тамбовщине.

«Нашу ярмарку отличает универсальность. Нам есть, чем похвастаться, чем гордиться. Покровская ярмарка стала грандиозным торговым шоу», — уверен Александр Никитин.

Помогать в организации ярмарки в этом году будут около 300 волонтеров. Они помогут донести товары, будут сопровождать людей с ограниченными возможностями здоровья, а также окажут первую доврачебную медицинскую помощь тем, кому станет плохо. Впервые на Покровской ярмарке будет обеспечена доступная среда для посетителей с ограниченными возможностями здоровья. Добровольцы прошли инструктаж по сопровождению инвалидов-колясочников и готовы к любым ситуациям.