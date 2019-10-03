Москва, , 19:25 — REGNUM Министерство финансов Российской Федерации может предложить повысить минимальную цену на водку с 215 рублей до 230 за 0,5 литра. Об этом сегодня, 3 октября, сообщил журналистам глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов.

По словам Сазонова, повышение минимальной цены на водку до 230 рублей за пол литра будет вполне достаточным — именно такой уровень будет предлагать Минфин. В любом случае решение будет за первым вице-премьером — министром финансов Антоном Силуановым.

«По нашим расчетам, будет достаточно 230. Мы будем предлагать 230, решение будет за Антоном Германовичем», — сказал Сазонов.

Чиновник отметил, что новая цена может начать действовать уже с 2020 года.

Кроме того, минимальная розничная цена на коньяк может быть поднята с 388 рублей до 420−430 рублей за пол литра.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, минимальную цену на алкогольную продукцию Минфин начал устанавливать с я 2009 года в рамках борьбы против теневого производства алкоголя.