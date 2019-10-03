Ханты-Мансийск, , 18:43 — REGNUM Власти Югры подписали совместно с правительством Сербии совместное заявление о намерениях по развитию сотрудничества. Министр труда, занятости, социальных вопросов и по делам ветеранов Сербии Зоран Джорджевич высказал заинтересованность в продуктивном сотрудничестве России и Сербии в части решения вопросов безработицы, трудоустройства граждан, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте общественных и внешних связей ХМАО.

Встречу с сербским министром провела губернатор Югры Наталья Комарова в ходе рабочего визита в Белград.

Зоран Джорджевич выразил заинтересованность в России как инвесторе. Он отметил, что в Сербии свою работу ведет множество российских компаний, которые инвестируют серьезные средства.

«Сегодня множество сербов работает на этих предприятиях», — добавил он.

При этом министр Зоран Джорджевич заметил, что в России наработана существенная база по обеспечению безопасности работников. У сербской стороны есть планы по применению этих наработок в республике.

«Вопросы по обеспечению людей рабочими местами крайне важны. Развитие малого и среднего предпринимательства — это тот приоритет, на который Сербия поставила акцент безошибочно», — констатировала губернатор Югры.