Москва, , 18:23 — REGNUM США смогли пойти на прямой разговор с КНДР, и только таким образом можно снизить политическую напряжённость на Корейском полуострове. Как передаёт корресподент ИА REGNUM, об этом 3 октября заявил президент России Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай».

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

"Как только США решились на прямой разговор с Корейской Народно-Демократической Республикой, причём без предварительных формальностей и условностей, отказавшись от привычной, порой весьма грубой, вплоть до оскорблений, риторики, сразу появилась и надежда на мирное урегулирование», — заявил Путин.

Конечно, мы понимаем и видим, что ещё проблем много нерешённых. Впереди большой путь. Но всё-таки движение в правильном направлении есть. Здесь надо отдать должное смелости и неординарным решениям президента Трампа. Ведь многие десятилетия американские президенты игнорировали КНДР, воспринимали её не иначе как изгоя. Господин Трамп смог сделать исторический шаг», — подчеркнул он.