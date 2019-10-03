Москва, , 18:18 — REGNUM России в кооперации с другими силами удалось нанести поражение побеждавшему в Сирии «террористическому интернационалу». Как передаёт корресподент ИА REGNUM, об этом 3 октября заявил президент России Владимир Путин на на заседании дискуссионного клуба «Валдай».

"Мы нанесли поражение уже практически побеждавшему на территории Сирии международному террористическому интернационалу и предотвратили возвращение, инфильтрацию в нашу страну и соседние государства, с которыми у нас нет визового режима, сотен, а то и в дальнейшем тысяч вооружённых головорезов», — заявил Путин.

В настоящее время большая часть территории Сирии от террористов освобождена, уровень насилия радикально снизился, запущен политический внутрисирийский процесс.

«Такой сложный дипломатический расклад из очень разных государств, с очень разными эмоциями по отношению друг к другу — ещё несколько лет даже трудно было себе представить. Но сейчас это свершившийся факт. Нам это удалось сделать. И на наш взгляд, сирийское урегулирование может стать моделью разрешения региональных кризисов», — отметил Путин, напоминая об успехах Астанинского процесса», — отметил президент.

«В абсолютном большинстве случаев работать будут дипломатические механизмы. Применение силы здесь крайне вынужденное исключение», — указал он.