Москва, , 18:10 — REGNUM Многополярность предоставляет как новые возможности для международного сообщества, так и новые риски. Как передаёт корресподент ИА REGNUM, об этом 3 октября заявил президент России Владимир Путин на на заседании дискуссионного клуба «Валдай».

"Многополярность не является панацеей. Тем более не означает, что острые вопросы и противоречия в международных отношения в одночасье будут сняты», — заявил Путин.

Он также прокомментировал слова участников клуба «Валдай» что мир вступает в эпоху, когда мирового порядка вообще не будет.

«Такой сценарий возможен. Но он таит в себе, безусловно, много угроз. Хочется надеяться, что как бы сложно ни выстраивались отношения между государствами, сколь опасными ни были бы правовые лакуны, например, в области ядерных и ракетных вооружений, мировой порядок, основанный на ключевой роли международного права, будет трансформироваться, но сохранится», — отметил президент.