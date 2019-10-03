Москва, , 18:05 — REGNUM Растущие страны Азии ожидают адекватной оценки их новой роли в международной политике и экономике. Как передаёт корресподент ИА REGNUM, об этом 3 октября заявил президент России Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай».

"Закономерно, что эффективно, мудро использовав плоды, выгоды глобализации, технологической революции и войдя в чисто технологический лидеров, государства Азии стремятся играть более значимую роль и в мировой политике. Это абсолютно естественный процесс», — заявил Путин.

«Дорожат независимостью и рассчитывают, что их объективно растущее влияние будет признано. На наш взгляд, это справедливо и в полной мере отвечает сегодняшним, да и будущим реалиям», — подчеркнул он.