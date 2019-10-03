Москва, , 17:59 — REGNUM Азиатские регионы возвращают себе привычную роль в международной экономике. Как передаёт корресподент ИА REGNUM, об этом 3 октября заявил президент России Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай».

"Сегодня Азия на всём громадном протяжении от Ближнего Востока до Юго-Восточной Азии возвращает себе естественное место в мировых делах. Сомасштабному её великому наследию и сегодняшнему, безусловно, громадному растущему потенциалу», — заявил Путин.

По его словам, укрепление позиций азиатских государств заметно во всех сферах, особенно в экономике.

«В регионе уже формируется более трети мирового валового продукта, опережая среднемировые темпы. Повышается и уровень жизни, активно внедряются самые передовые технологии, (идут) беспрецедентные по охвату интеграционные процессы. Глобализация буквально притягивает в Азию как отдельных внешних игроков, так и целые сопредельные субрегионы», — подчеркнул он.